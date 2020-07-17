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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Артем Комиссаров продлил контракт с «Енисеем»

16:13
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Форвард Артем Комиссаров в сезоне-2020/21 продолжит играть за «Енисей», сообщает сайт клуба.

Грядущий сезон станет для 30-летнего россиянина четвертым в составе красноярской команды.

В прошлом игровом году Комиссаров провел 17 матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 4,0 очка, 2,1 подбора, 0,6 передачи и 0,6 перехвата. В Кубке ФИБА Европа средняя статистика баскетболиста в 12 матчах составила 6,1 очка, 3,0 подбора и 1,0 передачи за 19 минут в среднем за игру.

Дополнительная информация:

https://basket-enisey.ru/news/?id=5075

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