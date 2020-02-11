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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Антонов заменит травмированного Воронцевича на Матче звезд-2020 Лиги ВТБ

16:01
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Форвард ЦСКА Семен Антонов заменит другого травмированного форварда армейцев Андрея Воронцевича в Матче звезд-2020 Лиги ВТБ, об этом сообщается в официальном Twitter лиги.

Матч состоится 16 февраля и начнется в 16.30 по московскому времени.

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