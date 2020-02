Антонов заменит травмированного Воронцевича на Матче звезд-2020 Лиги ВТБ

?? Семен Антонов заменит травмированного Андрея Воронцевича на Матче Звезд!



Semen Antonov will replace Andrey Vorontsevich on Russia Stars at #vtballstar 2020 in Moscow!