Антонов заменит травмированного Воронцевича на Матче звезд-2020 Лиги ВТБ

Форвард ЦСКА Семен Антонов заменит другого травмированного форварда армейцев Андрея Воронцевича в Матче звезд-2020 Лиги ВТБ, об этом сообщается в официальном Twitter лиги.

Матч состоится 16 февраля и начнется в 16.30 по московскому времени.