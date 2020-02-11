Антонов заменит травмированного Воронцевича на Матче звезд-2020 Лиги ВТБ
16:01
Форвард ЦСКА Семен Антонов заменит другого травмированного форварда армейцев Андрея Воронцевича в Матче звезд-2020 Лиги ВТБ, об этом сообщается в официальном Twitter лиги.
Матч состоится 16 февраля и начнется в 16.30 по московскому времени.
?? Семен Антонов заменит травмированного Андрея Воронцевича на Матче Звезд!— VTB United League (@VTBUL) February 11, 2020
Билеты на #баскетбудущего:
? https://t.co/yUU3NTfmRh
?? Semen Antonov will replace Andrey Vorontsevich on Russia Stars at #vtballstar 2020 in Moscow! pic.twitter.com/s7JtQICQRP