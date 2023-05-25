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Антонов: «Локомотив-Кубань» приятно удивили не только ЦСКА, но и всю баскетбольную Россию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-капитан ЦСКА Семен Антонов считает, что «Локомотив-Кубань» удивил всю баскетбольную Россию, дойдя до финала Единой лиги ВТБ и выбив красно-синих из турнира.

«Локомотив-Кубань» приятно удивили не только нас, но и всю баскетбольную Россию. До начала серии я ходил на программу «Взял мяч» и мы делали прогнозы на полуфиналы. Я сказал, что мы победим в четырех матчах. Объяснил это тем, что «Локо» неуверенно выглядел на протяжении всего сезона. Не только в матчах с нами. Они долго искали свою игру, подписывали новых иностранцев. У коллектива Александра Секулича было больше спадов, чем подъемов. Мы же прошли долгий регулярный сезон всего с двумя поражениями. К тому же после травмы возвращался Алексей Швед, что должно было добавить команде вариативности в атаке. Поэтому я был уверен, что мы выиграем всухую. Теперь могу сказать, что был неправ и ошибся», — цитируют «Известия» Антонова.

В финальной серии Единой лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" проиграл УНИКС.

Источник: https://iz.ru/1517839/timur-ganeev/byl-uveren-chto-obygraem-loko-vsukhuiu-teper-priznaiu-byl-neprav
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Семен Антонов
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