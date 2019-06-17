Антонов продлил контракт с ЦСКА

Форвард ЦСКА Семен Антонов подписал новый контракт с клубом, информирует официальный сайт команды. Соглашение с 29-летним баскетболистом рассчитано до 2021 года.
Антонов стал игроком ЦСКА в 2016 году. Он провел 175 матчей, в которых в среднем проводил на паркете 13,4 минуты, набирал 4,5 очка и делал 2,1 подбора. В составе армейцев игрок трижды выигрывал Единую лигу ВТБ а также Евролигу в сезоне-2018/2019.
Ещё два сезона с Саймоном! 💪🏻— CSKA Moscow (@cskabasket) 17 июня 2019 г.
Форвард Семен Антонов (29 лет, 202 см) будет играть за ЦСКА до лета 2021 года.
Бронзовый призёр лондонской Олимпиады перешёл в нашу команду в 2016-м и зарекомендовал себя как один из ключевых «ролевиков».#CSKAbasket pic.twitter.com/8CFm0kH7dg
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