Антониус Кливленд стал лучшим обороняющимся игроком регулярки Единой лиги ВТБ-2024/25

Защитник «Локомотива-Кубань» Антониус Кливленд показал лучшую игру в обороне по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/25, сообщает пресс-служба турнира.

Так, 31-летний американский защитник набирал в среднем 13,4 очка за матч (из них 51,6 процента — с игры), выполняя по 4 подбора, 3,3 передачи, 1,9 перехвата и 0,8 блок-шота.

Кливленд занял третье место в лиге по перехватам в среднем за игру и шестое — по блок-шотам.

«Локомотив-Кубань» в регулярном чемпионате занял четвертое место. В плей-офф краснодарский клуб добрался до полуфинальной серии, где после трех встреч уступает «Зениту» (1-2).