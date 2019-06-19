Антон Понкрашов: "Узнал о прекращении сотрудничества с УНИКСом из письма"

Защитник Антон Понкрашов сообщил, что никто из представителей УНИКСа​ не связывался с ним, чтобы сообщить о прекращении сотрудничества. Баскетболист выступал за казанский клуб с 2014 года

– О том, что со мной не продлили трудовое соглашение, я сам, как и все остальные, узнал буквально на днях, – приводит слова Понкрашова "Реальное время". – Чтобы вы понимали, я узнал об этом, получив обычное письмо – там было сказано, что клуб не продлевает со мной контракт, говорит спасибо за мое капитанство и мой вклад в команду, и всё. По правилам ФИБА, клуб должен уведомить игрока о прекращении отношений письмом, а так, наверное, мог бы и вместе со всеми из СМИ узнать.

Из клуба со мной до сих пор никто не связывался – ни главный тренер, ни менеджмент. А так, конечно, люди, которые работали в офисе в клубе и около клуба, присылают сообщения с поддержкой. Для них это тоже новость.