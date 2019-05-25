Андрей Зубков: "Выбросили больше 40 трехочковых, но мы не "Голден Стэйт", чтобы так бросать"

Форвард "Химки"​ Андрей Зубков после победы над УНИКСом во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ отметил разницу супротив первой встречи. Счет в серии стал равный - 1-1.

- В первом матче мы выбросили больше 40 трехочковых, но мы не "Голден Стэйт", чтобы так бросать, - цитирует пресс-служба клуба Зубкова. - Сегодня было не так. По игре видно, что мы бегали, отдавали передачи и бросали. Думаю, мы сыграли агрессивнее. Пробили больше штрафных, потому что все играли агрессивно. Конечно, были ненужные трехочковые, и если мы еще и их уберем, будет вообще замечательно. Еще один момент – наши передачи. В первой игре мы отдали мало "ассистов", а сегодня все гоняли мяч, все двигались, разговаривали, были в игре, что и дало результат.