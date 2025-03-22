Баскетбол
22 марта, 08:40

Андрей Зубков вспомнил самые памятные сезоны в еврокубках

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Андрей Зубков (в центре).
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Форвард МБА-МАИ, экс-капитан БК «Зенит» Андрей Зубков в интервью «СЭ» назвал лучших легионеров, с которыми он пересекался в российских клубах.

— Давайте вспомним ваши самые удачные еврокубковые кампании.

— Отмечу три сезона. Первый — когда выиграли Еврокубок с Евгением Пашутиным. Это был мой первый сезон в Европе, и сразу же удалось взять трофей. Второй — сезон-2015/16, когда мы смогли отобраться в «Финал четырех» Евролиги, обыграв в плей-офф «Барселону». И третий — когда мой «Зенит» бился против той же «Барсы» в плей-офф. Тогда все было в наших руках, но мы проиграли решающий пятый матч. Увы, так сложилось, это спорт. У нас была такая команда, которая могла обыграть любого соперника в Евролиге.

Конечно, сейчас всего этого очень не хватает. Когда еврокубки закончились для России, то у меня, можно сказать, на какое-то время пропала мотивация. Было очень круто ездить по континенту, показывать себя на самом высоком уровне, в мощнейшей конкуренции. А сейчас остались только внутренние турниры. Но через пару месяцев пришло осознание, что это моя любимая работа и надо продолжать делать ее со всей страстью.

— Если говорить про «Финал четырех» — 2015/16 в Берлине, то какие остались воспоминания?

— Очень приятные. Все-таки первый «Финал четырех», особенно учитывая, что нас там никто не ждал. Помню, в полуфинале сыграл совсем немного. В матче за третье место — нормально, и нам было важно выиграть (хотя понятно, что многим не нужен этот матч). Самое же приятное, что мы полетели в Берлин большим чартером. С игроками были их семьи, друзья. Очень приятная атмосфера вокруг.

— Было реально обыграть тот ЦСКА в полуфинале?

— У них команда наигрывалась два-три года, они очень хорошо друг друга чувствовали. Мы же играли таким составом первый сезон. За счет шальных моментов могли выиграть в одной игре, но попасть из-за дуги с высоким процентом в тот вечер не получилось. Хотя итоговая разница была не очень большой.

— Если говорить про самый успешный сезон «Зенита» в Евролиге, то главной звездой того коллектива был Кевин Пангос. Он сильнейший легионер, с которым вы играли?

— Я бы так не сказал. На этом же уровне играли Джордан Лойд, Малкольм Дилейни, Крунослав Симон. В первый сезон на моей позиции в «Локо» был Деррик Браун. Много с кем посчастливилось поиграть. Спокойно могу составить команды из 12 человек топ-класса. Те же Пойтресс и Мики, Билли Бэрон... До сих пор с половиной из них поддерживаем контакт.

Андрей Зубков.«Порой смотришь Евролигу — и слезы наворачиваются». Откровенный разговор с Зубковым
