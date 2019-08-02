Андрей Зубков: "Сокращение плей-офф Единой лиги ВТБ делает новый сезон непредсказуемым"

Форвард "Зенита" Андрей Зубков в интервью "Известиям" признался, что следит за селекцией конкурентов. По его мнению, клуб из Санкт-Петербурга входит в число фаворитов Единой лиги ВТБ.
– Следите за усилением конкурентов?
– У "Химок" подбирается сумасшедший состав. Про новый ростер ЦСКА говорить пока сложно.
– То есть подмосковный клуб будет фаворитом сезона?
– Сокращение плей-офф Единой лиги до двух побед в серии делает новый сезон непредсказуемым. Поэтому вообще непонятно, кто выиграет турнир.
– "Зенит" в числе претендентов?
– Однозначно.
Единая лига ВТБ: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей
Дополнительная информация
https://iz.ru/905382/timur-ganeev/sokrashchenie-plei-edinoi-ligi-delaet-novyi-sezon-nepredskazuemym
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