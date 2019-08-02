Андрей Зубков: "Сокращение плей-офф Единой лиги ВТБ делает новый сезон непредсказуемым"

Форвард "Зенита" Андрей Зубков в интервью "Известиям" признался, что следит за селекцией конкурентов. По его мнению, клуб из Санкт-Петербурга входит в число фаворитов Единой лиги ВТБ.

– Следите за усилением конкурентов?

– У "Химок" подбирается сумасшедший состав. Про новый ростер ЦСКА говорить пока сложно.

– То есть подмосковный клуб будет фаворитом сезона?

– Сокращение плей-офф Единой лиги до двух побед в серии делает новый сезон непредсказуемым. Поэтому вообще непонятно, кто выиграет турнир.

– "Зенит" в числе претендентов?

– Однозначно.

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