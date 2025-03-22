Андрей Зубков о Евролиге: «Порой смотришь — и слезы наворачиваются»

Форвард МБА-МАИ, экс-капитан БК «Зенит» Андрей Зубков в интервью «СЭ» рассказал о командах Евролиги, за которыми он наиболее пристально следит.

— Много смотрите Евролигу?

— Да. Порой смотришь — и слезы наворачиваются (улыбается). Смотрю весь европейский баскетбол, Лигу ВТБ, могу включить суперлигу. Когда жил один в Петербурге, приходил с тренировки, допустим в 15.00, и знал, что вечером будет пара матчей Евролиги, а до этого находил время на просмотр суперлиги.

В этом сезоне очень нравится «Париж». Очень хорошо играет «Олимпиакос». Может быть, в этом сезоне им удастся выиграть трофей. Уже три-четыре года они выходят в «Финал четырех», но там им чего-то не хватает. «Панатинаикос» во многом смотрю из-за фигуры Эргина Атамана. С одной стороны, забавно его поведение, послематчевые комментарии. Особенно если его команда проигрывает (турецкий тренер всегда недоволен работой судей. — Прим. Т.Г.). С другой, он настолько в себе уверен. Говорит, кажется, фантастические вещи, но они затем сбываются. Понятно, когда у тебя играют такие люди, как Лессор, Слукас, Нанн, то таких ребят можно и не тренировать. Но так быстро сделать из них коллектив — это круто. В Эргине действительно есть что-то магическое.

— При этом говорят, что весь тренировочный процесс Атаман делегирует помощникам.

— Сейчас так многие работают. Тот же Барцокас редко участвует в тренировках, в основном его ассистенты. Саша [Обрадович] вникал в процессы, ему это нравилось. Хотя и у него помощники играют весомую роль.