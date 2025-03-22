Баскетбол
22 марта, 08:55

Андрей Зубков о Фрейзере: «Он до сих называет меня своим папой, а я его — сыном»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Форвард МБА-МАИ Андрей Зубков в интервью «СЭ» назвал иностранных игроков, с кем он находится в дружеских отношениях, а также оценил потенциал разыгрывающего БК «Зенит» Трента Фрейзера.

— А были иностранцы, с кем у вас были дружеские отношения?

— Ясайтис взял меня под свое крыло, когда я переехал в Краснодар. Очень здорово помогал приспособиться к взрослому баскетболу. Помню, у меня дома были проблемы с электричеством, и я неделю жил у Симаса. Очень хорошо общались, дружили. Когда Симо ушел, то пришел Круно (Крунослав Симон). Много проводили свободного времени вместе в Краснодаре. Когда он был в «Анадолу», а я сначала в «Химках», а затем и в «Зените», встречались на выездных играх, ходили друг к другу в гости. Из американцев хорошо общались с Донтеем Дрейпером, с тем же Дилейни. В чемпионский год с «Зенитом» были не разлей вода с Лойдом, Пойтрессом. Последний год в Петербурге здорово общались с Трентом Фрейзером. Он до сих называет меня своим папой, а я его — сыном (смеется).

— Почему так?

— Когда он пришел, я был капитаном команды. Трент немного тушевался, терялся. Хотелось ему помочь. Много разговаривали после тренировок. По игре, по системе тренера. Когда он недавно стал MVP месяца, я его поздравил. Он в ответ написал теплые слова, сказал спасибо за оказанную поддержку. Так что мы папа и сын (улыбается).

— Что скажете про потенциал Трента?

— Он прекрасный человек. Вне паркета — веселый, очень добрый парень. На площадке может завестись в моменте, набрать 20-30 очков. У него нет суперопыта, но, с другой стороны, Трент еще молод. Ему бы еще немного роста, но, смотря на игру Ти Джея Шортса, я понимаю, что это не так и важно. Если Фрейзер будет продолжать работать в том же ключе, то у него есть хорошие шансы заиграть на еще более высоком уровне.

Фрейзер стал MVP февраля текущего сезона Лиги ВТБ.

Андрей Зубков.«Порой смотришь Евролигу — и слезы наворачиваются». Откровенный разговор с Зубковым
Баскетбол
БК МБА
Андрей Зубков
