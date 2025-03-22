Баскетбол
22 марта, 10:10

Зубков о будущем: «Есть идея закончить карьеру в родном Челябинске»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Форвард МБА-МАИ, экс-капитан БК «Зенит» и «Локомотива-Кубань» Андрей Зубков в интервью «СЭ» рассказал, что планирует еще долго выступать на высоком уровне.
— Алексей Швед сказал, что планирует поиграть еще минимум два сезона. Какие планы у вас?
— Меня пока все устраивает. Планирую поиграть еще четыре-пять сезонов. Есть идея закончить в родном Челябинске. Дай бог, они зайдут в Лигу ВТБ, и через годика три-четыре готов к ним присоединиться.
— А есть понимание, чем займетесь после завершения карьеры?
— Мне интересна тренерская история. Особенно учитывая, сколько я смотрю баскетбол. Плюс по работе с Паскуалем заметил, что у нас совпадают мысли по многим игровым эпизодам. Бывало, что у меня в голове есть идея, как сыграть, условно, во второй половине, и тренер ее выдает. Мне было бы интересно попробовать свои силы и на руководящей должности. Стать тем же генменеджером. Все-таки я много где побывал, был в разных ситуациях, понимаю, как устроены все процессы. Порой задумываюсь об этом, но затем понимаю, что завтра надо идти на тренировку и лучше сосредоточиться на этом.
В текущем сезоне Зубков в среднем набирает 14,6 очка, 7,3 подбора и 1,9 передачи.

Андрей Зубков.«Порой смотришь Евролигу — и слезы наворачиваются». Откровенный разговор с Зубковым
