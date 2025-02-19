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19 февраля 2025, 12:05

Зубков — о победе в номинации «Лучший русский игрок Лиги ВТБ»: «Всегда приятно получать высокую оценку»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

В анонимном опросе генменеджеров клубов Лиги ВТБ, который проводил «СЭ», Андрей Зубков попал сразу в две номинации. Форвард МБА-МАИ получил два голоса из 12 как лучший тяжелый форвард (столько же у игрока «Пармы» Ройса Хэмма, у Амата Мбая из ЦСКА — 5), а также был признан лучшим российским игроком турнира прямо сейчас (5/12).

— Недавно «СЭ» проводил опрос генеральных менеджеров Единой лиги ВТБ, и вас уверенно признали лучшим российским игроком турнира прямо сейчас. Приятно?

— Конечно. Все-таки это не просто так. Не за красивые глаза, а за мою работу, за мою стабильную игру. Всегда приятно получать похвалу, высокую оценку.

— Сами довольны собой?

— В целом — да. Можно улучшить ряд моментов. Например, у меня не самый хороший процент трехочковых в этом сезоне (22,4 %). Сейчас в чемпионате наступил перерыв, и я поставил себе задачу улучшить этот компонент, поработаю над ним усиленно. Посмотрим, как это отразится на моей статистике в официальных матчах.

— А что скажете про результаты команды?

— Последние игры складываются для нас хорошо в плане командного результата (в последних 10 матчах у команды Василия Карасева шесть побед, поражения случились от клубов топ-4. — Прим. «СЭ»). Если бы мы играли так весь сезон, то спокойно могли бы войти в топ-6 и не думать ни о каком плей-ин. А сейчас стараемся выиграть каждую игру, чтобы занять как можно более высокое место.

— Почему команда стала показывать свой уровень только после Нового года?

— Честно, не могу ответить на этот вопрос. Смотрел результаты МБА в прошлом сезоне, и у них была аналогичная история... Слава богу, что все пошло на подъем сейчас и у нас появилась возможность хорошо закончить сезон.

Андрей Зубков.«Из клубов топ-4 сильнее всех выглядит УНИКС». Зубков — о развязке сезона

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БК МБА
Андрей Зубков
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