Воронцевич: «Для меня большая честь выступить на Матче звезд»

Форвард БК «Зенит» Андрей Воронцевич в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к Матчу всех звезд Единой лиги ВТБ.

— Вы теперь является лидером и по количеству выборов — восемь — на Матч звезд Лиги ВТБ. По семь у Алексея Шведа и Никиты Курбанова. Приятный факт?

— Это прекрасно, почетно для меня. Особые слова благодарности руководству Лиги ВТБ за оказанное доверие. Для меня большая честь выступать на Матче звезд. Постараюсь показать яркий баскетбол и помочь товарищам по команде победить. Однако мы понимаем, что в первую очередь это большой праздник для зрителей. Так что приглашаю всех на МВЗ. Вас ждет красочный праздник, много ярких моментов, конкурс слэм-данков и конкурс трехочковых. В самом же матче игроки постараются выполнить те элементы, которые не всегда удается сделать на играх в лиге. Так что сам жду предстоящее воскресенье с нетерпением.

— Помимо вас в Матче звезд от «Зенита» сыграют Георгий Жбанов и Дуэйн Бэйкон. Для обоих это будет первый МВЗ в Лиге ВТБ. Что пожелаете ребятам?

— Ребята по-хорошему волнуются. Все-таки для них это первое подобное мероприятие, они в предвкушении. Насколько я знаю, у Жоры Жбанова на трибунах будет вся семья, родители прилетят из Екатеринбурга.

— Кто поддержит вас на трибунах 16 февраля в Москве?

— Будет моя семья, дети. Семья родного брата, мои друзья. Будет много теплых встреч со знакомыми болельщиками. Должен быть аншлаг, праздничная эмоциональная атмосфера. Будем передавать нашу энергию зрителям как на трибунах, так и у телеэкранов.