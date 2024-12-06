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Сегодня, 16:30

Воронцевич о предстоящем матче с ЦСКА: «Очень хотим подняться на первое место на этой неделе»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич в интервью «СЭ» поделился мнением о матче за лидерство в регулярке Лиги ВТБ против ЦСКА, который пройдет в Санкт-Петербурге 7 декабря.

— Для вас матчи с ЦСКА носят сверхпринципиальный характер, учитывая, что вы провели под 1000 матчей за московский клуб. Или это уже рядовой матч?

— Это не может быть рядовой игрой по нескольким причинам. Все-таки мы играем с лидером чемпионата на протяжении многих лет, действующим чемпионом. К тому же это матч между двумя ведущими командами лиги за первое место в турнирной таблице. Так что борьба будет бескомпромиссной. При этом понятно, что всегда хочется побеждать. Вне зависимости от названия команды соперников.

— В этом сезоне армейцы обыграли вас в Москве. Во многом из-за того, что «Зенит» не очень уверенно выглядел в первой четверти (14:22). Внимательно проанализировали тот матч?

— Это было самое начало сезона, и мы были не так хорошо сыграны. Плюс был выездной матч, на домашней арене ЦСКА, при их замечательных болельщиках. Это всегда непросто. Возможно, в первой четверти сказалось и наше волнение. Тем не менее в целом тогда мы показали достойный баскетбол, несмотря на 13 невынужденных ошибок. Понятно, что мы сделали выводы из той и всех последующих игр, нарабатываем свои комбинации, взаимодействие в атаке и защите.

— На матче ожидается аншлаг. Насколько важно в такой атмосфере взять реванш?

— Очень хотим победить при своих болельщиках. Понимаем всю ответственность и очень хотим подняться на первое место на этой неделе. Что касается аншлага, то, конечно, приятно, когда столько людей приходит за нас поболеть. Поэтому огромная благодарность нашим болельщикам. Они поддерживают нас всегда.

Форвард &laquo;Зенита&raquo; Андрей Воронцевич (№33) в&nbsp;матче против &laquo;Локомотив-Кубань-2&raquo;&nbsp;&mdash; (60:71). «Как говорили тренеры, просмотр хорошего матча заменяет две тренировки». Интервью Воронцевича

БК Зенит
БК ЦСКА
Андрей Воронцевич
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