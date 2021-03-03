Капитан сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич официально стал игроком «Нижнего Новгорода». Клуб подписал с ним контракт до конца сезона-2020/21, сообщает сайт команды.

До настоящего момента российский тяжелый форвард (207 см, 33 года) находился без клуба и выступал только за сборную России.

До сезона-2020/21 практически вся карьера Андрея Воронцевича была связана с московским ЦСКА. За московских армейцев он отыграл 14 лет, начиная с 2006 года, и собрал коллекцию из всех возможных наград: трехкратный чемпион Евролиги (2008, 2016, 2019), 13-кратный чемпион России (2007-2019), двукратный обладатель Кубка России (2007, 2010).

Ранее, 2 марта, «СЭ» сообщал, что «Нижний Новгород» успел заявить форварда для участия в Лиге чемпионов.