Воронцевич — о победе над «Астаной»: «Не все получалось, много открытых бросков промазали»

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич прокомментировал победу петербургской команды над «Астаной» (96:59) в матче Единой лиги ВТБ.

— Не все получалось. Много открытых бросков сегодня откровенно промазали, и в каких-то взаимодействиях тоже где-то совершали потери. Но, тем не менее, победили с большим отрывом, всем дали поиграть, — передает слова Воронцевича корреспондент «СЭ».

«Зенит» одержал 11-ю победу подряд и на данный момент возглавил турнирную таблицу лиги.