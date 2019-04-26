Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич на Youtube-канале #GomelskyOnAir рассказал о том, как мог перейти в команду из НБА.

– Мечта об НБА была, наверное, где-то все еще и есть. Это хороший стимул для себя. Жизнь по-всякому поворачивается. Был ли я близок к НБА? Конечно, очень близок. Не стал подписывать контракт, потому что предпочел играть за родной клуб ЦСКА. Это было мое решение. У меня не было сомнений, просто хотелось остаться дома. Давно играл за ЦСКА, мне было 27 лет, принял решение остаться в родном клубе и ни капли не жалею.

Сопоставимы ли зарплаты в ЦСКА и то, что предлагали в НБА? Они разнились, но я счел зарплату в ЦСКА достойной, – сказал Воронцевич.

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