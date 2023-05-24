Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением о выступлении команды в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Разочарование от поражения в финале? Наверное, пока разочарования от поражения в финале действительно больше. Как принято: если ты в финале, то хочешь его выиграть. Тем более что эти матчи еще очень свежи в памяти. Но сезон, на мой взгляд, очень успешный. Мы сделали большой задел на будущее и для себя поняли, что мы на правильном пути. Фундамент больших результатов, я думаю, заложен, а серебро Единой лиги ВТБ — больше, чем мы ждали. Особенно учитывая, как мы выступали в регулярном сезоне и какие были сложности с подписанием игроков. Беря в расчет все это, выход в финал — это успех», — приводит слова Ведищева «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 в розыгрыше Единой лиги ВТБ принимали участие 12 команд. Чемпионом стал УНИКС, который обыграл в финальной серии плей-офф «Локомотив-Кубань» (4-1).