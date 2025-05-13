Андрей Ведищев оштрафован на 500 тысяч рублей, Велимир Перасович предупрежден

Единая лига ВТБ оштрафовала «Локомотив-Кубань» на 500 тысяч рублей за высказывания президента и по совместительству главного тренера клуба Андрея Ведищева, порочащие честь и достоинство лиги, а также ее участников. В случае повторного нарушения налагается штраф в размере 1 миллиона рублей.

На прошлой неделе наставник краснодарского клуба выразил недовольство работой судей после поражения команды во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ от «Зенита».

Также недовольство работой арбитров высказал главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович после поражения от ЦСКА во втором матче полуфинальной серии. Хорватский специалист был предупрежден. В случае повторного нарушения Перасовичу (или клубу) придется заплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.