13 мая, 17:38

Андрей Ведищев оштрафован на 500 тысяч рублей, Велимир Перасович предупрежден

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Единая лига ВТБ оштрафовала «Локомотив-Кубань» на 500 тысяч рублей за высказывания президента и по совместительству главного тренера клуба Андрея Ведищева, порочащие честь и достоинство лиги, а также ее участников. В случае повторного нарушения налагается штраф в размере 1 миллиона рублей.

На прошлой неделе наставник краснодарского клуба выразил недовольство работой судей после поражения команды во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ от «Зенита».

Также недовольство работой арбитров высказал главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович после поражения от ЦСКА во втором матче полуфинальной серии. Хорватский специалист был предупрежден. В случае повторного нарушения Перасовичу (или клубу) придется заплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.

  • protch

    Эту макаку Перасовича, у которой в фамилии после первого слога явно пропущен утвердительный союз "да", надо держать в клетке и не показывать детям и беременным женщинам.

    13.05.2025

    • Источник: «Локомотив-Кубань» летает чартерными рейсами из закрытого аэропорта Краснодара

    «Локомотив» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча плей-офф Единой лиги ВТБ

