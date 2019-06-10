Андрей Ватутин: "Нынешний ЦСКА - моя лучшая команда по отношениями и силе характера"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин назвал нынешюю команду лучшей по характеру на его памяти. Сегодня армейцы завоевали чемпионство в Единой лиге ВТБ, победив "Химки" в трех матчах (106:85, 103:92, 80:62). Также в этом сезоне ЦСКА выиграл Евролигу.

- После Евролиги сложно находить какие-то эмоции, - цитирует ТАСС Ватутина. - Мне лично немного грустно, так как эта команда живет один сезон и кого-то мы не увидим в новом. Это моя лучшая команда по отношениям внутри коллектива, по силе характера.