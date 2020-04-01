Андрей Ватутин: «Двойной удар наш спорт не выдержит»

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин предположил, как пандемия коронавируса отразится на баскетболе. Ранее было принято решение досрочно завершить сезон Единой лиги ВТБ.

— Потери мировой экономики в целом и индустрии спорта в частности будут огромными, — цитирует Ватутина News.ru. — У всех компаний остановился кеш-флоу, у клубов нет выручки, есть только колоссальные и уже явно невыполнимые обязательства в виде контрактов игроков и договоренностей со спонсорами. Пока эти убытки довольно сложно измерить в миллионах или процентах. Недавно читал, что потери двух вещателей АПЛ в случае отмены чемпионата составят около 1,2 миллиарда фунтов. Но если на Западе рано или поздно уже с другими цифрами контрактов, доходов и прочего индустрия снова заработает и есть все шансы на перезапуск, то в России проблемы намного серьезнее. Западная модель в основе своей основана на бизнесе, начнутся игры, трансляции, пойдет зритель на трибуны, колёсики экономического маховика закрутятся.

В России к пандемии коронавируса добавился обвал рубля. Буду рад ошибиться, но этот двойной удар наш спорт не выдержит. Ситуация будет выправляться намного дольше, отечественный спорт — совершенно нерыночный, дотационный, управляется не естественными механизмами, а амбициями владельцев клубов, кем бы они ни были, компаниями или бизнесменами. Доходы от билетной выручки, мерчендайзинга, телевидения не покроют и половины клубного бюджета, поэтому сначала придётся ждать общего улучшения экономической ситуации, а только потом спонсорские деньги вернутся в спорт. Пока же кризис затронул практически всех, подавляющее большинство компаний включило режим экономии, и под сокращение попали, прежде всего, рекламные бюджеты. Думаю, последствия будем ощущать не менее двух, а то и трёх сезонов.