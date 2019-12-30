Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «Известиям» отметил, что считает свою команду лучшей в 2019 году.

— 2019 год стал сверхуспешным для ЦСКА. Каким он был лично для вас?

— Было много памятных событий, но Евролига — конечно, главный успех. Но это никоим образом не мое личное достижение.

— Победу в Евролиге-2019 можно назвать одной из главных в российском спорте в уходящем году?

— Для меня команда года — это однозначно баскетбольный ЦСКА.

— Чего бы вы пожелали болельщикам в 2020 году?

— Здоровья, удачи и энергии. Быть с командой всегда, а не только в дни побед. И получать удовольствие не только от результата, но и от игры.