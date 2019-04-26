Президент ЦСКА​ Андрей Ватутин опроверг информацию о возвращении сербского баскетболиста Милоша Теодосича в московский клуб. Спортсмен выступал за армейцев с 2011 по 2017 гг., после чего отправился играть в НБА.

​– Вероятно, только удивительным стечением обстоятельств и ничем иным можно объяснить появление именно в испанской прессе в день нашего матча с "Басконией" информации о контракте ЦСКА и Теодосича, – приводит слова Ватутина ТАСС. – Я общался с Милошем неделю назад, но говорили мы совсем не про баскетбол, а про детей и семьи, так что фанатам Тео и его противникам стоит успокоиться, никто ничего не подписывал и ни о чем не договаривался.