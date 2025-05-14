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14 мая 2025, 02:03

Лопатин: «Смотрю и Евролигу, и НБА, но не могу сказать, что уделяю этому много времени»

Евгений Козинов
Корреспондент

Форвард УНИКСа Андрей Лопатин отметил, что доволен ролью лидера в казанской команде. Также он отметил, что не следит пристально за топ-лигами мира.

— Очень приятно. Хочу оправдывать доверие тренера. Рад, что это у меня это получается и я получаю удовольствие от процесса. Для меня это действительно первая роль в таком клубе, в такой момент сезона. Этот опыт мне очень пригодится, — цитируют «Известия» Лопатина.

— Внимательно следите за Евролигой?

— Смотрю и Евролигу, и НБА, но не могу сказать, что уделяю этому много времени. Ограничиваюсь просмотром хайлайтов и статистики. Концентрируюсь на тренировках, времени с родными и восстановлении.

Источник: «Известия»
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