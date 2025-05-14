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14 мая 2025, 00:54

Лопатин — о 0-3 с ЦСКА: «Все возможно. Мы верим, что реально вернуться в серию»

Евгений Козинов
Корреспондент

Форвард УНИКСа Андрей Лопатин верит, что его команда может отыграться в серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Московская команда ведет — 3-0.

«Все возможно. Мы верим в это, но самое главное, что тренер верит в нас. Теперь мы должны на практике продемонстрировать, что эта вера не пустая.

За второй серией в полуфинале не слежу. Могу посмотреть, какой результат, или посмотреть фоном одну-две четверти, когда занимаюсь своими делами. Полностью сконцентрирован на своей серии. Уже без разницы, кого будем обыгрывать в следующем раунде», — цитируют «Известия» Лопатина.

Четвертый матч в серии УНИКС — ЦСКА состоится в среду, 14 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Известия»
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