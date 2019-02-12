Андрей Кириленко: "Молодые игроки у нас есть, просто мы их не видим"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко не согласен с тем, что в российском баскетболе не хватает молодых игроков.

- Говорят, у нас нет молодых игроков...

– Они есть, мы их просто не видим. В Единой лиге, к сожалению, у большинства команд нет возможности ставить молодежь на первые роли и давать им много игрового времени. Потому что в составе есть люди, которые сильнее. И это вопрос даже больше не к лиге, а к самим клубам. На последнем собрании с Единой лигой я предлагал, и меня поддержал Сергей Иванов – возьмите за правило взять одного баскетболиста 22 лет или моложе, и создайте ему возможность, пусть искусственно, проводить на площадке по 15-20 минут за матч. Считаю, в течение сезона это вполне возможно. Даже не нужно двух или трех, сконцентрируйтесь на одном. Тогда мы получим девять человек, у которых точно будет практика. Если каждый менеджер возьмет это за правило, то лиге и не нужно вводить никаких ограничений. Потому что любые рамки люди всегда пытаются обойти, и у нас это не работает. Мы предлагаем что-то запретить, но все равно отыщутся лазейки. Так что это больше внутренняя история каждого менеджера клуба. Прекрасно понимаю людей из топ-клубов, ведь от результатов зависит их работа. Команда проигрывает – тебя увольняют. Естественно, ты предпочтешь не рисковать и взять проверенных игроков. А как проверить того же Платунова? Можно только доверять ему. А после Кубка России у него будет шанс заиграть. Здесь можно пробовать. Год назад так же заиграл Винник, и попал в сборную страны. Здорово провел сезон, правда, сейчас сдал. (Антон Бабошин)

Полное интервью Андрея Кириленко - здесь