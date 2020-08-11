Андрей Кириленко: «Если посмотреть на рынок свободных агентов в Европе, то он переполнен классными игроками»

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался по поводу влияния пандемии коронавируса на финансовое положение баскетбольных клубов, а также на ситуацию с переходами игроков в межсезонье-2020.

— Истечение контрактов игроков совпало с пандемией коронавируса, — сказал «Известиям» Андрей Кириленко. — Мы забываем, что в экономическом плане такой длительный простой сильно ударит по бюджетам всех клубов. Если даже в самых стабильных командах последних лет — ЦСКА и «Химках» — открыто говорят о сокращении бюджетов на 20-30%, то это коснется абсолютно всех. Поэтому ребята с истекающими контрактами летом 2020 года попали в сложное положение. Понятно, что нас интересуют россияне, но если посмотреть на рынок свободных агентов в Европе, то он переполнен классными игроками. С ходу можно назвать 10-15 фамилий. Это глобальная история. Сейчас клубы берут дополнительную паузу, чтобы поговорить с партнерами и спонсорами на предмет того, готовы ли они в будущем выделять средства, и в каком объеме.

Шесть игроков сборной России по-прежнему находятся без контрактов. Речь об Андрее Воронцевиче (предыдущий клуб — ЦСКА), Дмитрие Кулагине («Локомотив-Кубань»), Петре Губанове («Химки»), Михаиле Кулагине (ЦСКА), Максиме Григорьеве и Артеме Забелине (оба — «Парма»).