Андрей Десятников стал игроком "Химок"

Российской центровой Андрей Десятников будет выступать за "Химки", информирует официальный сайт клуба. Контракт с 26-летним игроком подписан по системе "2+1". Ранее он выступал за санкт-петербургский "Зенит". В сезоне-2017 /18 был в аренде в польском клубе "Кинг Щечин". Выступал за сборные России различных возрастов.

– Получил приглашение от "Химок", когда тренировался в США, – отметил Десятников. – Сначала занимался индивидуально с тренером, а затем "Даллас" пригласил меня участвовать в своем тренировочном лагере. Я очень рад оказаться в "Химках", на таким предложением долго не думают. Моя жена Айли – болельщица "Химок", за желто-синих она болела еще до нашего знакомства и ходила на все игры, когда жила в Москве. Кто ее любимый игрок "Химок" не знаю, но теперь это буду я. Большие ожидания от предстоящих играх в Евролиге, рад предоставленной возможности и буду стараться.