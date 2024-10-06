Пистиолис назвал причины поражения ЦСКА от «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал поражение от «Пари НН» (75:77) в матче Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю соперников с победой, они сегодня играли очень старательно. Победа могла достаться и тем и другим, но в итоге верх взяли наши соперники. Для меня очевидно, что подборы стали решающим фактором. Позволять оппонентам 23 подбора на своем щите недопустимо, и это стоило нам победы. Игра получалась нервной, обе команды много промахивались, но все же мы могли сыграть лучше. Понятно, что травма Тони Джекири повлияла на нашу эффективность под щитом, но это не оправдание. Мы все равно должны были побеждать», — цитирует пресс-служба клуба Пистиолиса.

«Пари НН» набрал 9 очков и сравнял с лидирующим ЦСКА в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.