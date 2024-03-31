Андерсон обошел Шведа и Рэтан-Мэйса по количеству трехочковых за 1 сезон Единой лиги ВТБ

Защитник «Астаны» Карвел Андерсон установил рекорд по количеству трехочковых за один сезон Единой лиги ВТБ.

В прошедшем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (92:83) американец забросил 5 трехочковых бросков. Таким образом на счету игрока стало 107 подобных попаданий за сезон. По этому показателю он обошел Алексея Шведа (103) и защитника «Енисея» Ксэвьера Ратэна-Мэйса (103).

«Астана» занимает седьмое место в группе Б, одержав 12 побед.

В текущем сезоне Андерсон сыграл 37 матчей, набирая в среднем 16,1 очка.