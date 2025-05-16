Американский защитник Нэвелс перешел из «Пармы» в «Уралмаш»

«Уралмаш» сообщил о подписании контракта с американским защитником Гарреттом Нэвелсом, который ранее покинул другой клуб Единой лиги ВТБ — «Парму».

«Защитник уже хорошо знаком нашим болельщикам. Он провел с нами наш первый сезон в Лиге ВТБ — был игроком старта и одним из лидеров команды», — сообщает пресс-служба «Уралмаша».

В сезоне-2024/25 Невелс провел за «Парму» 36 матчей, в которых набирал в среднем 15,8 очка, выполняя 3,8 подбора, 3,6 передачи и 1,4 перехвата.

«Парма» в плей-офф уступила «Зениту» на стадии 1/4 финала (0-3). «Уралмаш» на этой же стадии проиграл «Локомотиву-Кубань» (1-3).