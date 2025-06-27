Баскетбол
27 июня, 19:10

Американский защитник Найт покинул УНИКС

Алина Савинова

УНИКС расстался с американским защитником Маркосом Найтом, сообщает пресс-служба казанской команды.

Баскетболист выступал за российский клуб на протяжении последних двух с половиной сезонов.

«Благодарим Маркоса за яркую, самоотверженную игру и желаем всего наилучшего!» — говорится в заявлении УНИКСа.

В минувшем сезоне 35-летний американец провел 52 матча в регулярном чемпионате и плей-офф Единой лиги ВТБ, в которых его средняя статистика составила 16,1 очка, 4,1 подбора, 4,0 результативных передач и 1,6 перехвата за 25,5 минуты игрового времени. Вместе с УНИКСом он стал чемпионом Единой лиги в сезоне-2022/23.

Источник: https://t.me/unics_basket/10116
