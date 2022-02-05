Американский защитник Холланд вернулся в УНИКС

УНИКС на официальном сайте объявил о возвращении в команду защитника Джона Холланда.

Подписанное с американским баскетболистом соглашение вступит в силу после прохождения медицинского осмотра и продлится до конца нынешнего сезона.

В минувшем сезоне 33-летний американец провел в составе УНИКСа 22 игры в чемпионате Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 9,1 очка, 2,9 подбора, 1,9 передачи, 1,2 перехвата.

В 21 матче Еврокубка 2020-2021 средняя статистика Холланда составила 10,3 очка, 2,3 подбора, 1,7 передачи и 0,9 перехвата.