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Сегодня, 13:57

Американский защитник Холланд вернулся в УНИКС

Американский защитник Холланд вернулся в казанский УНИКС
Иван Шитик
Корреспондент

УНИКС на официальном сайте объявил о возвращении в команду защитника Джона Холланда.

Подписанное с американским баскетболистом соглашение вступит в силу после прохождения медицинского осмотра и продлится до конца нынешнего сезона.

В минувшем сезоне 33-летний американец провел в составе УНИКСа 22 игры в чемпионате Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 9,1 очка, 2,9 подбора, 1,9 передачи, 1,2 перехвата.

В 21 матче Еврокубка 2020-2021 средняя статистика Холланда составила 10,3 очка, 2,3 подбора, 1,7 передачи и 0,9 перехвата.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=s-vozvrashcheniem-dzhon
БК УНИКС
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