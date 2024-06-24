Американский защитник Грин покинул УНИКС

Американский баскетболист Эрик Грин покинул казанский УНИКС по истечении контракта, сообщается на сайте Единой лиги ВТБ. Контракт 33-летнего защитника был рассчитан на один сезон.

«Благодарим Эрика за вклад в победы команды и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

В розыгрыше-2023/24 33-летний американец принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата и серии плей-офф Единой Лиги ВТБ, за 22 с половиной минуты игрового времени в среднем набирая 11,8 очка, делая 2,2 подбора и отдавая 1,2 результативные передачи.