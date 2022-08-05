Американский защитник Джерон Джонсон покидает УНИКС

Американский защитник Джерон Джонсон покидает казанский УНИКС, сообщает сайт клуба.

30-летний американец продолжит карьеру в другом клубе.

Присоединившись к казанской команде в марте текущего года, Джонсон провел за УНИКС 14 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 7,1 очка, 2,4 подбора и 1,4 передачи за 17:14 минуты игрового времени.

В конце июля казанский УНИКС подписал контракт с 30-летним тяжелым форвардом сборной Франции Луи Лабери. Соглашение рассчитано на год.