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Сегодня, 19:07

Американский защитник Джерон Джонсон покидает УНИКС

Иван Шитик
Корреспондент
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Американский защитник Джерон Джонсон покидает казанский УНИКС, сообщает сайт клуба.

30-летний американец продолжит карьеру в другом клубе.

Присоединившись к казанской команде в марте текущего года, Джонсон провел за УНИКС 14 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 7,1 очка, 2,4 подбора и 1,4 передачи за 17:14 минуты игрового времени.

В конце июля казанский УНИКС подписал контракт с 30-летним тяжелым форвардом сборной Франции Луи Лабери. Соглашение рассчитано на год.

Источник: https://vk.com/unicsbasket?w=wall-8519001_165006
БК УНИКС
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