Американский разыгрывающий Кук покинет «Локомотив-Кубань». Он дебютировал за команду в декабре

Разыгрывающий Куинн Кук покинет российский клуб «Локомотив-Кубань». Стороны расторгнут контракт в ближайшее время, сообщает Eurohoops.

Баскетболист улетел на рождественские каникулы в США. И он не планирует возвращаться в Россию.

Краснодарский клуб заключил контракт с американским разыгрывающим в октябре этого года. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

Двукратный чемпион НБА Куинн Кук дебютировал в России только в декабре.