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Американский разыгрывающий Кук покинет «Локомотив-Кубань». Он дебютировал за команду в декабре

23:02
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Разыгрывающий Куинн Кук покинет российский клуб «Локомотив-Кубань». Стороны расторгнут контракт в ближайшее время, сообщает Eurohoops.

Баскетболист улетел на рождественские каникулы в США. И он не планирует возвращаться в Россию.

Краснодарский клуб заключил контракт с американским разыгрывающим в октябре этого года. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

Двукратный чемпион НБА Куинн Кук дебютировал в России только в декабре.

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Иван Шитик все материалы автора
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