Американский новичок ЦСКА объяснил, почему его не стоит сравнивать со Шведом

Американский новичок армейцев Майк Джеймс дал интервью «СЭ» в котором отметил, что совсем не похож на защитника «Химок» Алексея Шведа.

— В «Химках» играет Алексей Швед, и многие сравнивают вас из-за большого количества бросков и дуэли в гонке снайперов Евролиги. Вы с ним похожи?

— Мне кажется, совсем не похожи. Нас стали сравнивать после прошлого сезона, когда и я, и он набирали много очков. Швед бросает очень много трешек, и он, кстати, неплох в этом. Мы с ним разные, но люди все равно будут сравнивать и ждать похожих действий. В принципе, мне без разницы, с кем кого сопоставляют, невозможно контролировать мнение каждого. Мое мнение: мы с Шведом абсолютно разные.

— Слышал, что и вы, и Швед не очень хороши в защите. Собираетесь расти в этом компоненте в новом сезоне?

— Странно слышать это, ведь до прошлого сезона, когда я не проводил на паркете каждую секунду, меня обычно выпускали обороняться против лучшего игрока соперника. Считался одним из лучших защитников. Фантастика, как один сезон может так сильно поменять мнение о тебе! Пять лет в Евролиге все было окей, а после шестого все заметили, что я плох в защите! А мне кажется, я хорошо защищаюсь. (Евгений Белоус)

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