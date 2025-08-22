Американский форвард Акун-Перселл покинул УНИКС

УНИКС объявил об уходе американского форварда Девона Акун-Перселла.

Ранее «СЭ» сообщал, что 32-летний баскетболист покинет казанскую команду, если клуб сохранит главного тренера Велимира Перасовича, поскольку специалист и игрок не сошлись характерами и не готовы продолжать сотрудничество в одном коллективе.

Акун-Перселл выступал за УНИКС с лета 2024 года. В регулярном чемпионате и серии плей-офф Единой лиги ВТБ-2024/25 американец провел 52 матча, в которых его средняя статистика составила 15,8 очка, 3,2 результативные передачи, 3,1 подбора и 1,2 перехвата за 25:18 минуты игрового времени.

До этого в России форвард выступал за «Локомотив-Кубань».