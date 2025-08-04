Американский центровой Картер стал игроком «Пармы»

«Парма» объявила о подписании контракта с американским центровым Терреллом Картером.

Соглашение с 29-летним баскетболистом рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне Картер играл за БК «Игокеа» из Боснии и Герцеговины, где в среднем набирал 12,4 очка, собирал 4,9 подбора и отдавал 1,5 передачи в 40 матчах. До этого он играл за турецкий «Анадолу Баскет», португальские «Абехас» и «Оливейренсе», а также за румынский «Стяуа».