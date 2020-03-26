Американские игроки «Локомотива-Кубани» вернулись в США

Американские игроки «Локомотива-Кубани» вернулись на родину. Сэм Деккер, Алан Уильямс, Джонни О'Брайант и Уилл Каммингс покинули Краснодар и вылетели в США, сообщает официальный сайт клуба.

— Наши американские игроки сегодня возвращаются домой, — сказал вице-президент клуба Гинас Руткаускас. — Здоровье и благополучие семьи, детей, возможность воссоединиться с ними — это самое главное. Мы желаем Алану, Сэму, Джонни и Уиллу скорее прибыть домой и обнять своих близких. Очень важно, что результаты тестов на коронавирус у всех, кто был в Таллине, дали отрицательный результат.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 488 091 человек. Умерших — 22 058, выздоровевших — 117 605. В России на данный момент 840 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.