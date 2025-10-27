27 октября 2025, 21:12

Американец Ройс Хэмм покинул «Локомотив-Кубань»

Алина Савинова

«Локомотив-Кубань» объявил об уходе из команды центрового Ройса Хэмма.

Отмечается, что соглашение с 26-летним американцем расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Хэмм перешел в «Локомотив» в это межсезонье и принял участие в шести официальных матчах за команду, в среднем набирая 5 очков, делая 4,8 подбора и 0,7 блокшота за 16:14 минуты игрового времени.

Ранее баскетболист выступал за «Парму», «Леонес де Понсе», «Астану», «Зенит» и «Антверп Джайентс». Ройс дважды принимал участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ — в 2024 и 2025 годах.

Источник: https://t.me/lokobasket/18630
Как победить стресс и просыпаться бодрым?
КХЛ проиграла ИИХФ юридический спор
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Что нас ждет в КХЛ. Когда Жаровский снимет маску
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Краснодар» проиграл «Динамо», победы «Спартака» и ЦСКА: видео
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
Стартует финал Кубка Гагарина
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
