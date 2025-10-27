Американец Ройс Хэмм покинул «Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань» объявил об уходе из команды центрового Ройса Хэмма.

Отмечается, что соглашение с 26-летним американцем расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Хэмм перешел в «Локомотив» в это межсезонье и принял участие в шести официальных матчах за команду, в среднем набирая 5 очков, делая 4,8 подбора и 0,7 блокшота за 16:14 минуты игрового времени.

Ранее баскетболист выступал за «Парму», «Леонес де Понсе», «Астану», «Зенит» и «Антверп Джайентс». Ройс дважды принимал участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ — в 2024 и 2025 годах.