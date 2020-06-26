Американец Мэйсон стал игроком «Автодора»

«Автодор» подписал двухлетний контракт с 24-летним американским разыгрывающим Нэйтом Мэйсоном, сообщает официальный сайт клуба.

Американец — воспитанник университета Миннесоты. В выпускном сезоне-2017/18 он являлся лидером команды по передачам (4,2) и реализованным трехочковым (77 в 31 матче), а также был вторым по результативности, набирая в среднем по 16,7 очка. Операция на бедре летом 2018 года помешала ему принять участие в драфте НБА.

На протяжении двух последующих сезонов с 2018 по 2020 год американский плеймейкер защищал цвета «Техас Леджендс» — фарм-клуба «Далласа» в Лиге развития. В минувшем сезоне Мэйсон в G-лиге НБА его статистика составляет — 15,6 очка, 7,2 ассиста, 3,5 подбора и 1,7 перехвата за 30,5 минуты.

В середине февраля новичок «Автодора» перешел в «Хапоэль» (Эйлат), до приостановки чемпионата Израиля успев провести всего 3 матча, в среднем набирая по 11.0 очка при 54,5 процента реализации трехочковых и раздавая по 3,3 передачи за 20.,0 минуты.