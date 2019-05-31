Американцы Райт, Маклин и Рэндл покинут "Локомотив"

Президент краснодарского "Локомотива" Андрей Ведищев в интервью "Известиям" сообщил, что состав команды претерпит серьезные изменения в межсезонье. По окончании контрактов команду покидают чемпион американцы Дорелл Райт, Джамел Маклин и Джером Рэндл.
Из иностранцев в команде на следующий сезон могут остаться три игрока: центровой сборной Франции Мустафа Фалль, форвард сборной Польши Матеуш Понитка и американский форвард Джауан Джонсон. Решение по ним будет принято до 30 июня.
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https://iz.ru/883710/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/sokrashchaiut-shtaty-basketbolnyi-lokomotiv-rasstalsia-s-amerikantcami
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