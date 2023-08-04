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Сегодня, 18:20

Швед заявил, что у него нет обид на руководство ЦСКА. Звездный защитник покинул команду

Алексей Швед заявил, что у него нет обид на руководство ЦСКА
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Андрей Ватутин и Алексей Швед
Андрей Ватутин и Алексей Швед.
Фото ПБК ЦСКА

Призер Олимпийских игр-2012 и чемпионата Европы-2011, лучший снайпер Евробаскета-2017 Алексей Швед отметил «СЭ», что у него останутся хорошие воспоминания о двух сезонах в составе ЦСКА.

— Андрей Ватутин рассказывал «СЭ», что встречался с тобой и дал понять, что в новом сезоне у клуба нет денег на твой контракт. Это намек, что надо пойти на серьезное понижение, чтобы остаться в клубе? Ты рассматриваешь такой вариант?

— Андрей сразу сказал, что ничего не сможет мне предложить из-за сокращения бюджета. Я сказал хорошо, все понимаю. И мы начали рассматривать другие варианты.

— Спокойно это воспринял? Без обид?

— А какие у меня должны быть обиды? Я отыграл в клубе два года. Да, мы не взяли титулы, но было много хороших матчей. Яркий финал с «Зенитом» с полными трибунами на всех играх, побили рекорд ЦСКА по количеству побед в регулярке. У меня появились новые знакомые, друзья. Тот же Артем Комолов, с которым раньше не так плотно общались. В раздевалке всегда была хорошая атмосфера. Так что жаловаться точно не на что.

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Швед вернулся в ЦСКА летом 2021 года. В составе армейцев он завоевал серебряные и бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

БК ЦСКА
Алексей Швед
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