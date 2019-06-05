Алексей Швед: "Янис стал очень важным игроком для "Химок"

Защитник "Химок" Алексей Швед хочет, чтобы Янис Тимма остался в команде. 26-летний латвиец из-за травмы не поможет команде в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

– Янис стал очень важным игроком для "Химок", – цитируют "Известия" Шведа. – У него отличный бросок, поэтому я всегда ищу его передачей. Он способен забить 8/10 трехочковых. Хотелось бы, чтобы он остался с нами на следующий сезон. Понятно, что без него нам будет гораздо тяжелее в финале, но мы не намерены сдаваться до игры. На бумаге ЦСКА – фаворит, но всё решится на площадке.

Единая лига ВТБ: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры, календарь и результаты игр