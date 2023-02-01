Алексей Швед стал MVP Единой лиги ВТБ по итогам января

Защитник ЦСКА Алексей Швед признан самым ценным игроком чемпионата Единой лиги ВТБ-2022/23 по итогам января, сообщает сайт красно-синих.

Швед стал одним из самых результативных игроков января, набирая в среднем 16,6 очка при 42,2% с игры. При этом защитник ЦСКА делал 8,4 передачи и 3,0 подбора при 19,6 балла за эффективность действий.

В игре с «Зенитом» (100:80) Алексей Швед установил рекорд карьеры (и повторил рекорд сезона в лиге ВТБ), записав на свой счет 16 результативных передач.