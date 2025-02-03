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Сегодня, 11:00

Алексей Швед считает, что с ним «Зенит» выиграет Единую лигу ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Звездный российский баскетболист Алексей Швед в интервью «СЭ» оценил перспективы участия питерского «Зенита» в чемпионской гонке в Единой лиге ВТБ. В январе лидер сборной России после полутора сезонов в Китае присоединился к команде из Северной столицы, которая пока идет на третьем месте в регулярном чемпионате.

— Что скажете про знаменитый плейбук тренера «Зенита» Паскуаля. Он действительно огромный?

— Да, я до сих пор его не выучил (смеется). Много комбинаций. Плюс в каждом взаимодействии много разных выходов, много разных движений, они по-разному называются. Не могу сказать, что супертяжело, но просто их много и не успел все запомнить.

— Когда объявили о вашем переходе, то многие болельщики засомневались, как вы будете делить мяч с Дуэйном Бэйконом. Это же не проблема?

— Абсолютно. Дуэйн умеет отлично играть один на один. Он отлично провел матч с армейцами, набирал важные очки, подбирал, защищался. Мы уверены в нем.

— С таким составом надо брать Кубок Белова.

— Надо все брать (смеется). Это тяжело, но возможно.

Алексей Швед. «Шаньси» переподписал и отчислил меня, чтобы я не достался конкурентам». Интервью Алексея Шведа

БК Зенит
Алексей Швед
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