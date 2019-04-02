Алексей Швед: "Счастлив, что снова в игре и приношу пользу "Химкам"

Разыгрывающий "Химок" Алексей Швед, который был признан MVP марта в Единой лиге ВТБ, рад, что наконец восстановился от травм, сообщает официальный сайт турнира.

30-летний россиянин в конце ноября 2018 года получил перелом. В 2019-м пропустил несколько игр по советам врачей.

– Рад, что месяцы восстановления после травмы остались позади. Очень скучал по баскетболу. Сейчас чувствую себя хорошо. Счастлив, что снова в игре и приношу пользу своей команде, – приводит слова Шведа пресс-служба турнира.

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Швед – MVP марта в Единой лиге ВТБ