Швед о кулинарных предпочтениях: «Знаю, питерская шаверма очень популярна»

Защитник БК «Зенит» Алексей Швед рассказал о своих ритуалах и увлечениях едой.

— Если говорить о рутине, есть ли у вас какие-то ритуалы в игровой день? Может быть, вы встаете с другой ноги или по-другому завязываете кроссовки? Может, что-то обязательно съедаете?

— Пасту. Я люблю пасту карбонара. У меня жена, Настя, она готовит самую лучшую карбонару. Поэтому я очень часто ем перед игрой пасту, почти всегда. И, наверное, это единственное, что я люблю повторять. А так — нет. Завязывать правый кроссовок, потом левый...

— Откуда вообще такая любовь к кулинарии? С детства или в какой-то момент появилась?

— Нет, в какой-то момент, наверное, когда мы начали путешествовать, пробовать разную еду, разные кухни в разных странах. Тогда начал появляться вкус. Понимаешь: вот это было очень вкусно, а это — не очень. Но в каждой стране есть свои прикольные вкусы. В Германии — сосиски, я очень люблю баварские. В Италии — паста. В Испании — хамон, мясо. В Японии — рыба, суши. В Америке — бургеры.

— Представьте, вы проснулись рано утром, раньше всех, и хотите удивить семью. Чем бы вы накормили девочек и Настю? Что бы приготовили?

— Разное. Я могу проснуться и сделать кашу, могу сделать скрэмбл. Что попросят — то и делаю.

— А если вы голодный и злой, можете остановиться где-нибудь в центре и просто взять шаверму?

— Конечно! Я недавно заезжал. Я люблю ее. Знаю, питерская шаверма очень популярна, — цитируют Шведа пресс-служба сине-бело-голубых.

Швед подписал контракт с «Зенитом» в середине января 2025-го.